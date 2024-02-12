العدل الدولية تكشف عن أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم قتل جماعي للمدنيين

(MENAFN
- Al Watan) أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، بأن هناك أدلة جديدة على هجمات إسرائيلية غير قانونية في قطاع غزة تسببت في قتل جماعي للمدنيين.
وقالت المنظمة في بيان، إن ما لا يقل عن 95 مدنيا نصفهم من الأطفال قتلوا في 4 غارات غير قانونية في رفح، مضيفة أن الهجمات التي أدت إلى مقتل المدنيين في رفح وقعت في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها آمنة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس.
وأشار إلى أن "اشتباكات دارت مع مسحلين قبل أن تتمكن القوات من تحرير الرهينتين، وأن سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لاعادة المحررين إلى داخل إسرائيل".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري قال ردا على الأنباء حول مقتل عشرات الفلسطينيين في عملية إنقاذ الأسيرين من رفح: "لقد هاجمنا أهدافا لحماس. وقتل العديد من الإرهابيين في العملية".
في المقابل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 100 شخص نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.
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