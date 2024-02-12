Monday, 12 February 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لحفر وتطوير الآبار في 3 محافظات يمنية

2/12/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي في محافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة.
كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتشييد وتهيئة وحدة للغسل الكلوي في مركز الجعدة الصحي بمحافظة حجة.
ووقع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
حفر 8 آبار جديدة
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجرى بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق تدخل المشروع بمحافظات حضرموت والحديدة وشبوة، متصلة بمنظومات طاقة شمسية، ومزودة بخزانات بارتفاع 5 م؛ لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات.
خزان برجي
وأضاف الدكتور عبدالله أنه سيجرى تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وخزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة، وستتم أيضًا إعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة، وربطها بمنظومات طاقة شمسية، ومزودة بخزانات بارتفاع 5 م، فضلًا عن تعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بتدريب 34 فردًا على أعمال التركيب والصيانة ميدانيًا خلال عملية تركيب مكونات الآبار وملحقاتها، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، التي سيستفيد منها 65.300 فرد بشكل مباشر.
وبيّن المعلم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

MENAFN12022024000089011017ID1107842615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث