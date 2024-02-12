سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لحفر وتطوير الآبار في 3 محافظات يمنية

(MENAFN
- Al Watan) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي في محافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة.
كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتشييد وتهيئة وحدة للغسل الكلوي في مركز الجعدة الصحي بمحافظة حجة.
ووقع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض. حفر 8 آبار جديدة
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجرى بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق تدخل المشروع بمحافظات حضرموت والحديدة وشبوة، متصلة بمنظومات طاقة شمسية، ومزودة بخزانات بارتفاع 5 م؛ لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات. خزان برجي
وأضاف الدكتور عبدالله أنه سيجرى تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وخزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة، وستتم أيضًا إعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة، وربطها بمنظومات طاقة شمسية، ومزودة بخزانات بارتفاع 5 م، فضلًا عن تعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بتدريب 34 فردًا على أعمال التركيب والصيانة ميدانيًا خلال عملية تركيب مكونات الآبار وملحقاتها، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، التي سيستفيد منها 65.300 فرد بشكل مباشر.
وبيّن المعلم أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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