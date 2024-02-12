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روسيا تستمر في هجمات الطائرات المسيرة على أوكرانيا

2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي واصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعديل حكومته الحربية مع دخول الحرب عامها الثالث، ذكر مسؤولون أن القوات الروسية أطلقت 45 طائرة من دون طيار فوق أوكرانيا في وابل استمر خمس ساعات ونصف، وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إنها أسقطت 40 طائرة دون طيار فوق تسع مناطق مختلفة، بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف.
وكتب مسؤولون في قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية على برقية أن الهجوم استهدف منشآت زراعية وبنية تحتية ساحلية. وقالوا إن غارة جوية في منطقة ميكولايف أدت إلى إصابة شخص واحد، مما أدى إلى نشوب حريق وإلحاق أضرار بمبان سكنية.
مولدوفا مرة أخرى
ونشرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو على منصة التواصل الاجتماعي ((X)) أن ((حرب روسيا على أوكرانيا تضرب بالقرب من مولدوفا - مرة أخرى)).
وقالت: ((إن اكتشاف حطام طائرة دون طيار في جنوب مولدوفاهو بمثابة تذكير صارخ آخر بالواقع المرير الذي نواجهه)). إن العدوان الروسي يعرض القارة بأكملها للخطر. يجب أن يستمر الدعم لأوكرانيا.
وذكر رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، سيرهي ليساك، إن شخصا آخر أصيب في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا عندما اندلع حريق بسبب سقوط حطام من طائرة دون طيار مدمرة.
وذكرت شرطة الحدود في مولدوفا أيضًا أنه عُثر على شظايا من طائرة دون طيار بالقرب من بلدة إيتوليا الجنوبية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لكن الحطام لا يشكل أي خطر على المجتمعات القريبة.
وبينت في بيان: ((هناك شك في أن حطام الطائرة دون طيار الذي تم اكتشافه هو إحدى الطائرات دون طيار التي أسقطها النظام الأوكراني المضاد للطائرات))، في إشارة إلى الهجمات الليلية التي شنتها القوات الروسية على منطقة إزميل في

تغيير القادة العسكريين
وتأتي الضربات في الوقت الذي يواصل فيه زيلينسكي تغييره القادة العسكريين في محاولة للحفاظ على الزخم ضد القوات الروسية المهاجمة.
وأعلنت كييف أن نائب وزير الدفاع السابق اللفتنانت جنرال ألكسندر بافليوك سيصبح القائد الجديد للقوات البرية الأوكرانية. وكان هذا المنصب يشغله في السابق العقيد الجنرال أولكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه بديلاً للقائد العسكري الأوكراني المنتهية ولايته، الجنرال فاليري زالوزني.
كما عينت مراسيم رئاسية جديدة يوري سودول، الرئيس السابق لقوات مشاة البحرية الأوكرانية، قائدا جديدا للقوات المشتركة الأوكرانية. العميد. الجنرال إيهور سكيبيوك قائدا لقوات الهجوم الجوي الأوكرانية؛ واللواء إيهور بلاهوتا كقائد لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.
وقد أشار القائد الأعلى الجديد سيرسكي إلى أن أهدافه المباشرة تشمل تحسين تناوب القوات في الخطوط الأمامية وتسخير قوة التكنولوجيا الجديدة في وقت حيث أصبحت قوات كييف في موقف دفاعي إلى حد كبير.
محطات ستارلينك للهجوم
وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إنه عُثر على القوات الروسية المهاجمة تستخدم محطات ستارلينك للمساعدة في هجومها. ونشرت ما قالت إنه تسجيل لمحادثة تم اعتراضها بين جنديين روسيين كدليل.
وكانت محطات ستارلينك، التي تستخدم سلسلة من الأقمار الصناعية التي تديرها شركة Space X التابعة لإيلون ماسك لتوفير اتصالات عالية السرعة، حيوية في منح الجيش الأوكراني التفوق على القوات الروسية الغازية.
ومع ذلك، بدأت تقارير متعددة عن استخدام القوات الروسية لـStarlink على خط المواجهة في أوكرانيا المحتلة في الظهور في وسائل الإعلام الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

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