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تحرك أوروبي لتقييد أسلحة إسرائيل

2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الغارات الجوية العنيفة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي العنان لمأساة أخرى في الحرب، التي أسفرت عن مقتل 28340 فلسطينيًا في القطاع، وتشريد أكثر من 80 % من السكان، وتسببت في أزمة إنسانية ضخمة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال شقة في رفح المكتظة بالسكان، وتخضع لحراسة مشددة، وأخرجت الأسرى تحت إطلاق النار في غارة دراماتيكية. بينما أدت الغارات الجوية العنيفة، التي وفرت غطاء للعملية، إلى مقتل ما لا يقل عن 67 فلسطينيا، وفقا لمسؤولي الصحة في المنطقة المحاصرة، وإطلاق القوات الإسرائيلية رهينتين.
بينما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى خطر واضح لانتهاكات القانون الدولي.
وبينما تدرس دول أخرى أيضًا تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رفعت جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة دعوى مماثلة ضد حكومتها، في محاولة لمنع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ثلاث منظمات
ورفعت ثلاث منظمات لحقوق الإنسان دعوى مدنية ضد هولندا في ديسمبر، قائلة إن السلطات بحاجة إلى إعادة تقييم رخصة التصدير في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال القاضي باس بويل في أثناء تلاوة الحكم: ((لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا من استخدام أجزاء طائرات F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. يجب أن تتوقف الصادرات خلال سبعة أيام)).
وجاء القرار في الوقت الذي سافر فيه رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، إلى إسرائيل، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل مناقشة الصراع. ومن المتوقع أيضًا أن يجتمع روتي بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وقالت المحامية الرئيسية ليزبيث زيجفيلد للصحفيين بعد الجلسة: ((نحن ممتنون للغاية لوجود عدالة، وأن المحكمة كانت مستعدة للتحدث علنًا عن العدالة)).
ورفعت منظمة أوكسفام نوفيب وباكس نيدرلاند ومنتدى الحقوق القضية في ديسمبر. وقالوا إن استمرار نقل أجزاء الطائرات يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها مع

تقييد المبيعات
وفي الولايات المتحدة، يدفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون يتطلب من الرئيس جو بايدن الحصول على موافقة الكونغرس قبل إعطاء الضوء الأخضر لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي أواخر الشهر الماضي، أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة. وعلى الرغم من أن هذا القرار تم اتخاذه بعد الاستماع إلى الاستئناف في القضية الهولندية، فإن محامي المنظمات يقولون إن القضاة قد نظروا على الأرجح في الأمر الملزم قانونًا الصادر عن محكمة العدل الدولية.
بينما ترك القرار مجالا للسلطات الهولندية لتصدير أجزاء من الطائرة المستخدمة في عمليات أخرى غير غزة.
وقالت وزارة الخارجية إنها تدرس القرار. بينما أمام الحكومة ثمانية أسابيع للاستئناف، على الرغم من أن الحظر على الصادرات سيظل قائما.
هدف الحرب
وجعلت حكومة الاحتلال من إطلاق سراح ما يزيد على 100 رهينة هدفًا رئيسيًا لحربها، إلى جانب تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية. ولكن مع استمرار القتال، الذي دخل الآن شهره الخامس، تظل حريتهم بعيدة المنال، في حين ظهرت انقسامات في إسرائيل حول أفضل نهج لإنهاء محنتهم.
وأصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الضغط العسكري المستمر سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وهو موقف مكرر، حتى مع معارضة كبار المسؤولين الآخرين ذلك، قائلين إن الاتفاق هو السبيل الوحيد لتأمين إطلاق سراحهم.
غارة دراماتيكية
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إن القوات الخاصة اقتحمت شقة في الطابق الثاني برفح تحت إطلاق النار، ورافقتها بعد دقيقة غارات جوية على المناطق المحيطة. وأوضح أن الرهينتين كانتا تحت حراسة مسلحي حماس، وأن أعضاء فريق الإنقاذ قاموا بحمايتهما بأجسادهم مع اندلاع معركة عنيفة في عدة أماكن بوقت واحد مع مسلحي حماس.
وتعرف الجيش على من تم إنقاذهما بأنهما فرناندو سيمون مارمان (60 عاما)، ولويس هار (70 عاما) اللذين اختطفهما نشطاء حماس من كيبوتز نير إسحق في 7 أكتوبر. وقال مكتب نتنياهو إنهما يحملان أيضا الجنسية الأرجنتينية.
وقد تم نقل الرهينتين جوا إلى مركز شيبا الطبي بوسط إسرائيل. وذكرت التقارير أن حالتهما جيدة. عملية الإنقاذ قال هاغاري إنها استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وتم التخطيط لها منذ بعض

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن:
أكثر من 12.300 قاصر فلسطيني – أطفال ومراهقين – قتلوا في الصراع.
كان من بين القتلى نحو 8400 امرأة.
يشكل القاصرون نحو 43 % من القتلى.
النساء والقصر معًا يشكلون 73 % من القتلى.

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