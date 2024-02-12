بيريرا يرفع لياقة الليث
التاريخ
2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا، من تحضيرات الليث لمواجهة ضمك الجمعة المقبل، وركز على زيادة الجرعة اللياقية لدى لاعبيه، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية خلال مناورة تكتيكية، أوقفها عدة مرات.
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