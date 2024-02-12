Monday, 12 February 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة لتحسين المشهد الحضري في المدن

2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، منصة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة (Smart C Visual Pollution)، وذلك بحضور أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، وعدد من أمناء مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية بالمملكة، الذي بدأت أعماله اليوم بتنظيم من ((سدايا)) في مقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار ((حياة أجود)).
وتهدف المنصة إلى رصد مظاهر التشوه البصري من خلال كاميرات تجوب الطرق، حيث يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد بيانات التشوه البصري، ما يُسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي تدشين المنصة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للحد من مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، وتسخير الحلول التقنية المبتكرة لمدن أكثر تنمية واستدامة.

MENAFN12022024000089011017ID1107842610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث