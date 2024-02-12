منصة لتحسين المشهد الحضري في المدن

(MENAFN
- Al Watan) أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، منصة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة (Smart C Visual Pollution)، وذلك بحضور أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، وعدد من أمناء مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية بالمملكة، الذي بدأت أعماله اليوم بتنظيم من ((سدايا)) في مقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار ((حياة أجود)).
وتهدف المنصة إلى رصد مظاهر التشوه البصري من خلال كاميرات تجوب الطرق، حيث يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد بيانات التشوه البصري، ما يُسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي تدشين المنصة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للحد من مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة، وتسخير الحلول التقنية المبتكرة لمدن أكثر تنمية واستدامة.
MENAFN12022024000089011017ID1107842610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.