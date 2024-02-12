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ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة

2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أعمال ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة خلال العام 2023، ضمن جهود المحافظة على المياه الجوفية من التلوث، والحد من خطورة الآبار المكشوفة.
وأوضح فرع الوزارة، أن الجولات الميدانية التي نُفّذت بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ تهدف إلى المحافظة على المياه ومصادرها، ومنع استنزافها، وضبط مخالفي نظام المياه، إضافة إلى ضبط صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.
وأضاف أنه تم إصدار أكثر من 171 ترخيصاً لحفر وتنظيف وتعميق الآبار؛ بهدف زيادة الموارد المائية وتنوع مصادر المياه الجوفية وتنميتها، إضافة إلى إصدار 26 ترخيصاً لصهاريج نقل المياه غير الصالحة للشرب، داعياً إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة للمنظومة ((نما))، أو عبر الهاتف الموحد 939.

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