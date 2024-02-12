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برنامج لمسؤول إدارة الكوارث

2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم لبرنامج ((مسؤول إدارة الكوارث))، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ودعت ((الهيئة)) المتقدمين إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن متطلبات القبول هي: أن يكون المتقدم سعوديا، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، وتصنيفا مهنيا في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة، وأن يكون تسجيله المهني في الهيئة ساريا، أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد سبتمبر 2022.
وأفادت ((الهيئة)) بأن دور ((مسؤول إدارة الكوارث)) في المنشآت الصحية هو التخفيف من مخاطر الكوارث عن طريق وضع الخطط لمواجهتها، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتلقي البلاغات بشكل مستمر واحتوائها قبل وفي أثناء وقوعها، ومتابعة إجراءات ما بعد الكوارث، إلى جانب نشر المعرفة بأهمية إدارة الأزمة أو الكارثة من خلال بناء قدرات الكوادر الصحية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية.

MENAFN12022024000089011017ID1107842608

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