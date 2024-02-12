برنامج لمسؤول إدارة الكوارث

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم لبرنامج ((مسؤول إدارة الكوارث))، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ودعت ((الهيئة)) المتقدمين إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن متطلبات القبول هي: أن يكون المتقدم سعوديا، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، وتصنيفا مهنيا في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة، وأن يكون تسجيله المهني في الهيئة ساريا، أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد سبتمبر 2022.
وأفادت ((الهيئة)) بأن دور ((مسؤول إدارة الكوارث)) في المنشآت الصحية هو التخفيف من مخاطر الكوارث عن طريق وضع الخطط لمواجهتها، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتلقي البلاغات بشكل مستمر واحتوائها قبل وفي أثناء وقوعها، ومتابعة إجراءات ما بعد الكوارث، إلى جانب نشر المعرفة بأهمية إدارة الأزمة أو الكارثة من خلال بناء قدرات الكوادر الصحية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية.
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