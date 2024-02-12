Monday, 12 February 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهمجية الإسرائيلية تتجاهل العالم وترتكب مجزرة في رفح

2/12/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات العالم بشأن الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إذ قصفت قوات الاحتلال المدينة في الحرب التي دخلت يومها الـ129. واستيقظ سكان رفح على وقع قصف عنيف واشتباكات في المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية.
لكن إسرائيل هاجمت رفح بهمجية كبيرة الأمر الذي فسره كثيرون أنه استمرار لسياسة تهجير الفلسطينيين خصوصا مع اكتظاظ رفح بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
واستشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي مكثف استهدف عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية في رفح.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 100 شهيد والعشرات من الجرحى من تحت ركام أكثر من 14 منزلًا، تعرضت لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي كانت تضم مئات النازحين الفلسطينيين وتم تسويتها بالأرض، لافتًا النظر إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تحاول الوصول إلى الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.
من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات رفح اكتظت بجثامين الشهداء، ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الجرحى نظراً لحجم المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

MENAFN12022024000089011017ID1107842607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث