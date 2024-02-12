استقرار الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ستقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، حيث يترقب المستثمرون هذا الأسبوع حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة، والتي قد تُعطي لمحة عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38664 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5027 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% إلى 16006 نقاط.
أغلق مؤشر“إس آند بي 500” تعاملات الجمعة فوق مستوى 5 آلاف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، بعد سلسلة من المستويات القياسية التي سجلها منذ بداية هذا العام، كما سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وهي بيانات تؤثر إلى حد كبير في قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياساته.
كما تعلن مجموعة من الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية، بما في ذلك“ليفت” المنافسة لـ“أوبر”، وشركة المشروبات“كوكا كولا” إلى جانب“إنستاكارت” و”كرافت هاينز”، وغيرها.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842606
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