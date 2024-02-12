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استقرار الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية مهمة

2/12/2024 2:25:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ستقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، حيث يترقب المستثمرون هذا الأسبوع حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة، والتي قد تُعطي لمحة عن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38664 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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كما استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5027 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% إلى 16006 نقاط.

أغلق مؤشر“إس آند بي 500” تعاملات الجمعة فوق مستوى 5 آلاف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، بعد سلسلة من المستويات القياسية التي سجلها منذ بداية هذا العام، كما سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وهي بيانات تؤثر إلى حد كبير في قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياساته.

كما تعلن مجموعة من الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية، بما في ذلك“ليفت” المنافسة لـ“أوبر”، وشركة المشروبات“كوكا كولا” إلى جانب“إنستاكارت” و”كرافت هاينز”، وغيرها.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107842606

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