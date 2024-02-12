صندوق النقد الدولي يوصي الجابون بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) قال صندوق النقد الدولي إن الجابون أحرزت المزيد من التقدم على مسار الإصلاحات الاقتصادية؛ إلا أنه أعرب عن قلقه بشأن عجز الموازنة الملحوظ.

وأوصت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت الجابون في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير الجاري لتقييم الأداء الاقتصادي للبلاد، بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وفقا لما جاء في بيان للصندوق.

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وجاءت زيارة وفد خبراء صندوق النقد الدولي إلى الجابون بعد 5 أشهر من انقلاب أطاح بنظام الرئيس علي بونجو.

وأوضح الصندوق أن خبرائه عقدوا اجتماعين قبيل مغادرتهم للجابون مع رئيس الوزراء، ريموند ندونج سيما، ثم مع رئيس الفترة الانتقالية، برايس كلوتير أوليجوي نجوما.

وأكد فانسيت سيلا، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي:“في غضون بضعة أشهر، أحرزت الجابون الكثير من التقدم، لا سيما فيما يتعلق بجمع الإيرادات، والتحكم في التضخم، فضلا عن إبداء شفافية بالنسبة للإفصاح عن البيانات”. مضيفا أن بعثة خبراء الصندوق“لاحظت تشددا فيما يخص الإنفاق العام”.

وأوصى صندوق النقد الدولي بمواصلة الإصلاحات وتسوية الديون وضمان وضع ميزانية متوازنة للبلاد.

وقال سيلا:“إننا قلقون قليلا بشأن العجز الذي لاحظناه؛ نظرا لحقيقة أنه يتعين تلبية المطالب الاجتماعية الكبيرة. عندما يكون هناك تغيير، يريد الجميع الاستفادة، وسيتطلب ذلك الكثير من النفقات”.

تجدر الإشارة إلى أنه أيا كانت النتيجة النهائية لتقييم بعثة صندوق النقد الدولي لاقتصاد الجابون؛ فإن الأمر متروك الآن إلى ليبرفيل وحدها للمضي قدما في إبرام اتفاق بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي أم لا.

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