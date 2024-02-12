نتائج أعمال ((التجارى الدولى)) تحول دفة البورصة للصعود

MENAFN - Al-Borsa News) توقع محللون بالبورصة المصرية، أن تستمر حالة التذبذب فى الأداء على مدار الجلسات المقبلة، مع ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية بالدول المحيطة، مع تداول الأنباء الاقتصادية المتعلقة بتحريك سعر الصرف، وإعلان الشركات القيادية عن نتائج أعمال العام المنقضى.

واستجابت البورصة لنتائج الأعمال الإيجابية للشركات القيادية مثل البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الرئيسى، بختام تعاملات اليوم الاثنين، لتتحول دفة المؤشرات عن ما بدأت عليه الجلسة متأثرة بالأحداث السياسية فى المنطقة.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 28494.72 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6872.2 نقطة.

وارتفعت أرباح البنك التجارى الدولى مصر بنسبة 83.42% العام الماضى، لتصل 29.7 مليار جنيه، مقارنة بربح 16.1 مليار جنيه خلال عام 2022.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التذبذب فى أداء السوق مرشح للاستمرار على مدار الجلسات القادمة، نتيجة التأثر بأى أخبار جديدة على الصعيد السياسى أو الاقتصادى، والتى قد تؤدى إلى إعادة تقييم أسهم الشركات المدرجة، وبالتالى تغيير نظرة المستثمرين للسوق.

وأضاف أن سهم“التجارى الدولى” سيحدد مسار المؤشر الرئيسى فى جلسة منتصف الأسبوع، فإذا استطاع تخطى مستوى 85.5 جنيه، سيستطيع أن يقفز بالسوق عن المستويات الحالية، بعد أن كان محصورًا خلال الجلسات السابقة ما بين مستويات 26 ألف نقطة، و28600 نقطة.

وأوضح أن السوق واجه بداية متعثرة اليوم الاثنين، نظرًا للأخبار المعلنة عن الأحداث السياسية فى غزة، وتخوف المستثمرين من تأثيراتها على الاقتصاد المصرى.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% إلى مستوى 9637.98 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.36%، ليستقر عند مستوى 34665.98 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 5.04 مليار جنيه، من خلال تداول 999.3 مليون سهم، بتنفيذ 144.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 53 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“ايكون” بنسبة 19.95%.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم القيادية شهدت أداء متذبذبًا خلال جلسة اليوم الاثنين، ولكن اتجاه المؤسسات نحو الشراء فى النصف الثانى من الجلسة، دفعها نحو الصعود، ليقلص المؤشر الرئيسى خسائره، ويرتفع بواقع 295 نقطة، وهو ما كان متوقعًا حدوثه.

وأضاف أن استقرار المؤشر أعلى مستويات الدعم الرئيسية عند مستويات 28000 ألف نقطة، سيكون دافعًا قويًا لاستمرار الصعود واستهداف مستويات 29 ألف نقطة، لاستهداف القمم التاريخية عند 30200 نقطة.

وتراجعت أسعار 103 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات” بنحو 13.13%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهما، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 2.003 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 61.4 مليون جنيه، و167.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 89.17% و3.19% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 106.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.63%.

ونفذ الأفراد 78% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، وسجل المصريون صافى تعاملات 379.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 174.3 مليون جنيه، و9.2 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 22% من التداولات، واتجهت المؤسسات نحو الشراء، وسجل المصريون صافى تعاملات بقيمة 318.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات بقيمة 67.9 مليون جنيه، و177.09 مليون جنيه على الترتيب.