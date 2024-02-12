رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع ممثل الصحة العالمية بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتور نعمة عابد، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك مناقشة إمكانيات بناء القدرات من خلال ورش عمل وتدريبات مختلفة

حضر اللقاء – وفق بيان للهيئة – الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، و الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المنظمة.

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وأشاد الدكتور نعمة عابد بالقدرات التنظيمية والتصنيعية بمصر، مؤكدا أنها من أكثر الدول التي لديها إمكانيات التقدم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

يأتي ذلك اللقاء في ضوء دور هيئة الدواء المصرية الرائد في مجال جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية.

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