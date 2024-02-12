رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع ممثل الصحة العالمية بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتور نعمة عابد، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك مناقشة إمكانيات بناء القدرات من خلال ورش عمل وتدريبات مختلفة
حضر اللقاء – وفق بيان للهيئة – الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، و الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المنظمة.
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وأشاد الدكتور نعمة عابد بالقدرات التنظيمية والتصنيعية بمصر، مؤكدا أنها من أكثر الدول التي لديها إمكانيات التقدم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في المنطقة.
يأتي ذلك اللقاء في ضوء دور هيئة الدواء المصرية الرائد في مجال جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842602
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