فريق من صندوق النقد الدولي يزور أوكرانيا لمناقشة التحديات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) وصل فريق من صندوق النقد الدولي اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وذكر ممثل صندوق النقد الدولي لدى أوكرانيا فاهرام ستيبانيان – في بيان – أن“فريق صندوق النقد الدولي بقيادة نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق أوما راماكريشنان يبدأ اليوم اجتماعات في كييف مع السلطات الأوكرانية والجهات المعنية الأخرى”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء“يوكرينفورم” الأوكرانية.

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وذكر البيان أن المناقشات ستركز على الأهداف الاقتصادية للسلطات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأوكراني.

كما سيشارك فريق صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء في الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لصندوق تنمية القدرات في أوكرانيا التابع لصندوق النقد الدولي، ويضم هذا الاجتماع السلطات الأوكرانية وشركاء التنمية وموظفي صندوق النقد الدولي لمناقشة أولويات تنمية القدرات في أوكرانيا ودعم صندوق النقد الدولي في هذا المجال المهم.

وفي 17 فبراير ستبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات سياسية مع السلطات الأوكرانية في وارسو بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي تلقت أوكرانيا الشريحة الثالثة من التمويل بمبلغ نحو 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

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