البنك التجارى الدولى يسدد قروضا بقيمة 238.4 مليون جنيه خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك التجارى الدولى أنه يستحق عليه سداد قروض بقيمة تعادل 238.4 مليون جنيه خلال العام الحالى، وفق سعر الصرف عند 30.9 جنيهًا للدولار.

وقال“التجارى الدولى”، إنه ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى وموافقة الجمعية العامة غير العادية، ليتمكن من إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك.

موضوعات“تنمية الصادرات” يتيح تملك غير المصريين للسهم في نظام البنك الجديد أرباح“التجاري الدولي” السنوية ترتفع 83.4% إلى 29.7 مليار جنيه مسح لـ”البورصة”: حظوظ حسابات التوفير من رفع الفائدة ليست وفيرة

ودعا مجلس إدارة البنك الجمعية للانعقاد 25 مارس المقبل للنظر فى الموافقة، وذلك بخلاف الجزء المتبقى من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية السابقة، ويجوز أن تحتوى شروط الإصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند الشريحة الثانية وفقا للحاجة.

وارتفعت أرباح البنك التجارى الدولى السنوية بنسبة 78.3%، مُسجلة نحو 29.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ16.1 مليار جنيه بنهاية 2022، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وجاء نمو الأرباح بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد 70.7%، إذ وصل 52.9 مليار جنيه مقارنة بـ31.004 مليار جنيه فى نهاية 2022.

وقفزت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 106.7% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 51.09 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 مقارنة بـ24.7 مليار جنيه بنهاية 2022.

وزادت الودائع 27.3% خلال فترة المقارنة، ووصلت 677.2 مليار جنيه مقابل 531.6 مليار جنيه، وحققت نموًا حقيقيًا 18% بعد استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية.

وارتفعت الودائع بالعملة المحلية 26%، بينما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية 5%، واستحوذ البنك التجارى الدولى على 6.81% من الحصة السوقية لسوق الودائع حتى أغسطس الماضى.

ونما عائد القروض والإيرادات بوتيرة أبطأ بـ86.6% بنهاية العام الماضى، مُسجلا نحو 104.02 مليار جنيه مقارنة بـ55.7 مليار جنيه.

كما ارتفع صافى قيمة القروض للعملاء والبنوك 19.9%، مُسجلة نحو 235.8 مليار جنيه مقارنة بـ196.5 مليار جنيه بنهاية 2022.

بينما ارتفع إجمالى المحفظة 20% خلال 2023 مُسجلة 266 مليار جنيه، بينما بلغ النمو الحقيقى 12% صافيًا من آثار تراجع قيمة العملة فى يناير 2023.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه عدة مرات خلال 2022، وبلغ فى مارس نحو 18 جنيهًا، وفى أكتوبر نحو 22 جنيهًا، وفى ديسمبر من نفس العام سجل نحو 24.7، فيما بلغ 30.9 جنيه بنهاية 2023.

وبلغت الحصة السوقية للبنك فى سوق القروض نحو 4.97% حتى أغسطس الماضى.

ومثلت القروض المتعثرة نحو 3.54% من إجمالى المحفظة، وتم تغطيتها بـ 309% بالعملة المحلية للبنك.

وأوضح البنك فى قوائمه المالية، أنه يُركز على التعامل مع المؤسسات الكبيرة والبنوك والأفراد ذوى الملاءة الائتمانية.

وارتفع معدل كفاية رأس المال ليصل 26.2% بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 22.7% بنهاية 2022.

وارتفع إجمالى قروض البنك“الأخرى” 56.4% على مدار العام الماضى، ووصلت لـ 12.4 مليار جنيه مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه بنهاية 2022.

وارتفع القرض المساند من مؤسسة التمويل الدولية 71.9% بنهاية ديسمبر الماضى، إذ وصل 4.5 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه بنهاية 2022.

وكذلك ارتفع القرض المساند من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 79.1% خلال نفس الفترة، مُسجلا 4.5 مليار جنيه مقابل 2.56 مليار جنيه.

وزاد قرض البنك من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى 156.5%، وسجل نحو 224.7 مليون جنيه مقارنة بـ 87.6 مليون جنيه بنهاية 2022.

ووصل قرض صندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية إلى 200.6 مليون جنيه بنهاية 2023، مقارنة بـ 16 مليون فقط فى 2022.

وارتفع القرض المساند من الاستثمارات البريطانية الدولية 8.8% ليسجل 2.8 مليار جنيه.