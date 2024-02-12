وزيرة الطاقة النمساوية : الانسحاب من عقود الغاز مع روسيا بحلول الصيف المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جويسلر ضرورة الانسحاب من عقود توريد الغاز المبرمة بين شركة الطاقة الوطنية النمساوية” أو أم في” وشركة غازبروم الروسية بحلول الصيف المقبل.

وقالت جويسلر – في مؤتمر صحفي اليوم – إن معهد الأبحاث الاقتصادية النمساوية يقوم حاليا بدراسة الآثار الاقتصادية لإنهاء العقد بحلول الصيف المقبل نيابة عن وزارة الطاقة ، وبالإضافة إلى ذلك يجري تحليل مخاطر الاعتماد لفترات طويلة على الغاز الروسي.

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وأوضحت الوزيرة أن العقود المبرمة بين شركة النفط والغاز المملوكة للنمسا وشركة غازبروم تستمر حتى عام 2040 ، حيث تنص العقود أيضا على التزام شراء ثابت لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وتعهدت الوزيرة بالعمل على تقليل اعتماد النمسا على الغاز الروسي ، مشيرة إلى أن نسبة الغاز الروسي لا تزال مرتفعة في البلاد، مضيفة أنه ينبغي تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وعدم ظهور اعتماد جديد على دول أخرى .

وأظهرت الأشهر القليلة الماضية أن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي غير الروسي في أوروبا.

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