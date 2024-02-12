وزيرة الطاقة النمساوية : الانسحاب من عقود الغاز مع روسيا بحلول الصيف المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جويسلر ضرورة الانسحاب من عقود توريد الغاز المبرمة بين شركة الطاقة الوطنية النمساوية” أو أم في” وشركة غازبروم الروسية بحلول الصيف المقبل.
وقالت جويسلر – في مؤتمر صحفي اليوم – إن معهد الأبحاث الاقتصادية النمساوية يقوم حاليا بدراسة الآثار الاقتصادية لإنهاء العقد بحلول الصيف المقبل نيابة عن وزارة الطاقة ، وبالإضافة إلى ذلك يجري تحليل مخاطر الاعتماد لفترات طويلة على الغاز الروسي.
موضوعات متعلقة
لماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى الكونية الجديدة؟ انخفاض معدل التضخم في أوكرانيا في يناير 2024 رئيس رواندا: أفريقيا تحتاج للتصنيع لاستثمار مواردها الطبيعية وتحقيق الاستقلالية
وأوضحت الوزيرة أن العقود المبرمة بين شركة النفط والغاز المملوكة للنمسا وشركة غازبروم تستمر حتى عام 2040 ، حيث تنص العقود أيضا على التزام شراء ثابت لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وتعهدت الوزيرة بالعمل على تقليل اعتماد النمسا على الغاز الروسي ، مشيرة إلى أن نسبة الغاز الروسي لا تزال مرتفعة في البلاد، مضيفة أنه ينبغي تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وعدم ظهور اعتماد جديد على دول أخرى .
وأظهرت الأشهر القليلة الماضية أن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي غير الروسي في أوروبا.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.