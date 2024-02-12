سيمنز تطلق برنامجًا لإعادة شراء الأسهم بأكثر من 6 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة“سيمنز“، برنامج إعادة شراء أسهم مدته خمس سنوات بقيمة 6 مليارات يورو (6.47 مليار دولار)، بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن زيادة صافي الربح في الربع الأول من السنة المالية 2024.
وانخفض سهم مجموعة التكنولوجيا الألمانية بنسبة 0.15% إلى 165.28 دولار، في تمام الساعة 04:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إنها تخطط لإعادة شراء 80 مليون سهم كحد أقصى في بورصة فرانكفورت بحلول نهاية يناير 2029.
ومع ذلك، ووفقًا لسعر السهم الحالي عند قيمة 165 يورو تقريبًا، فإن قيمة برنامج إعادة الشراء تكفي فقط لشراء نحو 36.3 مليون سهم.
وقالت الشركة إن أسهم عملية إعادة الشراء، التي تبدأ اليوم الثاني عشر من فبراير، ستستخدم لأغراض مختلفة، مثل التقاعد وبرامج مشاركة الموظفين والتزامات الخدمة.
طُرح برنامج إعادة الشراء الجديد لأول مرة في شهر نوفمبر، ويأتي مباشرة بعد انتهاء الشركة من برنامج إعادة الشراء السابق، الذي انتهى في أواخر شهر يناير.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842598
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