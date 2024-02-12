سيمنز تطلق برنامجًا لإعادة شراء الأسهم بأكثر من 6 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة“سيمنز“، برنامج إعادة شراء أسهم مدته خمس سنوات بقيمة 6 مليارات يورو (6.47 مليار دولار)، بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن زيادة صافي الربح في الربع الأول من السنة المالية 2024.

وانخفض سهم مجموعة التكنولوجيا الألمانية بنسبة 0.15% إلى 165.28 دولار، في تمام الساعة 04:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إنها تخطط لإعادة شراء 80 مليون سهم كحد أقصى في بورصة فرانكفورت بحلول نهاية يناير 2029.

ومع ذلك، ووفقًا لسعر السهم الحالي عند قيمة 165 يورو تقريبًا، فإن قيمة برنامج إعادة الشراء تكفي فقط لشراء نحو 36.3 مليون سهم.

وقالت الشركة إن أسهم عملية إعادة الشراء، التي تبدأ اليوم الثاني عشر من فبراير، ستستخدم لأغراض مختلفة، مثل التقاعد وبرامج مشاركة الموظفين والتزامات الخدمة.

طُرح برنامج إعادة الشراء الجديد لأول مرة في شهر نوفمبر، ويأتي مباشرة بعد انتهاء الشركة من برنامج إعادة الشراء السابق، الذي انتهى في أواخر شهر يناير.

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