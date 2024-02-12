ارتفاع نسبة البطالة في التشيك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت بيانات صادرة عن مكتب العمل التشيكي بأن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت لتصل إلى أربعة في المئة في يناير الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري و0.1 نقطة على أساس سنوي.
وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن البيانات، يعتبر هذا المعدل أعلى مستوى بطالة تشهده التشيك منذ عام 2017، بصرف النظر عن المعدل الذي شهدته عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنه لا يزال كافيًا ليكون ثاني أدنى مستوى بطالة بين دول الاتحاد الأوروبي، مع ملاحظة أن مستوى البطالة في البلاد بلغ 3.6 في المئة في يناير 2022.
موضوعات متعلقة
لماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى الكونية الجديدة؟ انخفاض معدل التضخم في أوكرانيا في يناير 2024 رئيس رواندا: أفريقيا تحتاج للتصنيع لاستثمار مواردها الطبيعية وتحقيق الاستقلالية
وعلق وزير العمل والشئون الاجتماعية ماريان يوريكا على التغيرات الموسمية في سوق العمل لاسيما في قطاع البناء، حيث قال إن العام الجديد ينطوي دائما على تغيير في العمل الذي يتطلب مجموعات، وهو ما تؤكده الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين عن العمل في شهر يناير الماضي.
وبشكل عام، بلغ عدد المتقدمين للوظائف المسجلين لدى مكتب العمل 295.546 ألف شخص. ويمثل الأوكرانيون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة 4.6 في المئة من هؤلاء المتقدمين للوظائف، وكان 117.204 أوكرانيًا يعملون في التشيك بموجب هذا البرنامج بحلول يناير الماضي.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.