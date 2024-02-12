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ارتفاع نسبة البطالة في التشيك

2/12/2024 2:25:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت بيانات صادرة عن مكتب العمل التشيكي بأن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت لتصل إلى أربعة في المئة في يناير الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري و0.1 نقطة على أساس سنوي.

وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن البيانات، يعتبر هذا المعدل أعلى مستوى بطالة تشهده التشيك منذ عام 2017، بصرف النظر عن المعدل الذي شهدته عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنه لا يزال كافيًا ليكون ثاني أدنى مستوى بطالة بين دول الاتحاد الأوروبي، مع ملاحظة أن مستوى البطالة في البلاد بلغ 3.6 في المئة في يناير 2022.

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وعلق وزير العمل والشئون الاجتماعية ماريان يوريكا على التغيرات الموسمية في سوق العمل لاسيما في قطاع البناء، حيث قال إن العام الجديد ينطوي دائما على تغيير في العمل الذي يتطلب مجموعات، وهو ما تؤكده الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين عن العمل في شهر يناير الماضي.

وبشكل عام، بلغ عدد المتقدمين للوظائف المسجلين لدى مكتب العمل 295.546 ألف شخص. ويمثل الأوكرانيون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة 4.6 في المئة من هؤلاء المتقدمين للوظائف، وكان 117.204 أوكرانيًا يعملون في التشيك بموجب هذا البرنامج بحلول يناير الماضي.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107842596

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