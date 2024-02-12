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جولدمان ساكس يتوقع توزيع ألفابت وأمازون لأرباح خلال 2024

2/12/2024 2:25:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع بنك“جولدمان ساكس” توزيع شركتا“ألفابت” و”أمازون” للأرباح خلال عام 2024، ولأول مرة على الإطلاق، بعد أن عززت أسهم السبع الكبار في مجال التكنولوجيا من مكاسب مؤشر“S&P 500” في عام 2023.

وأوضح محللو المقرض، أن اهتمام المستثمرين تزايد بالأسهم التي تدفع أرباحًا منذ أن أعلنت شركة“ميتا بلاتفورمز” عن أول توزيع أرباح ربع سنوية على الإطلاق، بلغ 50 سنتًا للسهم، تُدفع في 26 مارس، بحسب“ماركت ووتش”.

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وقد دفع الاهتمام المتزايد“جولدمان ساكس” إلى رفع توقعاته لتوزيع أرباح الأسهم لكل سهم في مؤشر“S&P 500” إلى 6%، مقارنة بـ 4% سابقًا، مع التفاؤل بتجاوز معظم الشركات الأمريكية لتوقعات الربحية من وول ستريت خلال الربع الأخير.

وقال المحللون إن نمو ربحية السهم للمؤسسات المدرجة على مؤشر“S&P 500” خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، تتجه لتسجيل 7% على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات المحللين السابقة بنمو قدره 3% في بداية الموسم.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107842595

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