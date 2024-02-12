جولدمان ساكس يتوقع توزيع ألفابت وأمازون لأرباح خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع بنك“جولدمان ساكس” توزيع شركتا“ألفابت” و”أمازون” للأرباح خلال عام 2024، ولأول مرة على الإطلاق، بعد أن عززت أسهم السبع الكبار في مجال التكنولوجيا من مكاسب مؤشر“S&P 500” في عام 2023.
وأوضح محللو المقرض، أن اهتمام المستثمرين تزايد بالأسهم التي تدفع أرباحًا منذ أن أعلنت شركة“ميتا بلاتفورمز” عن أول توزيع أرباح ربع سنوية على الإطلاق، بلغ 50 سنتًا للسهم، تُدفع في 26 مارس، بحسب“ماركت ووتش”.
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وقد دفع الاهتمام المتزايد“جولدمان ساكس” إلى رفع توقعاته لتوزيع أرباح الأسهم لكل سهم في مؤشر“S&P 500” إلى 6%، مقارنة بـ 4% سابقًا، مع التفاؤل بتجاوز معظم الشركات الأمريكية لتوقعات الربحية من وول ستريت خلال الربع الأخير.
وقال المحللون إن نمو ربحية السهم للمؤسسات المدرجة على مؤشر“S&P 500” خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، تتجه لتسجيل 7% على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات المحللين السابقة بنمو قدره 3% في بداية الموسم.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842595
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