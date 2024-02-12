فيتش: الوقود الأحفوري سيشكل 85% من أرباح شركات النفط الكبرى بحلول عام 2035

MENAFN - Al-Borsa News) رجحت وكالة“فيتش” تحقيق شركات النفط الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما بين 75% إلى 85% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في عام 2035 من أعمال النفط والغاز التقليدية، رغم خطط تعزيز حصة الأنشطة منخفضة الكربون.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الرسمي، أن شركات“شل” و”توتال إنرجيز” و”بي بي” و”إيني”، ستولد في المتوسط حوالي 15% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من مصادر منخفضة الكربون في عام 2030، و20% إلى 25% بحلول عام 2035.

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وتتوقع وكالة“فيتش” أنه بحلول عام 2035، ستحقق شركتا“بي بي” و”إيني” نحو ربع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من القطاعات منخفضة الكربون، في حين تظل أرباح“شل” و”توتال” أقل قليلًا من 20% بالنسبة لهذه الأنشطة المستدامة.

واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، أن مقاييس الائتمان ستظل قوية للشركات الأربع، مشيرة أنها قد تقوم بإعادة تقييم التصنيفات اعتمادًا على تطور تحول الطاقة ووجهة نظرها بشأن قدرة الوفاء بالديون للأعمال غير النفطية.

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