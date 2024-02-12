فيتش: الوقود الأحفوري سيشكل 85% من أرباح شركات النفط الكبرى بحلول عام 2035

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجحت وكالة“فيتش” تحقيق شركات النفط الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما بين 75% إلى 85% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في عام 2035 من أعمال النفط والغاز التقليدية، رغم خطط تعزيز حصة الأنشطة منخفضة الكربون.
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الرسمي، أن شركات“شل” و”توتال إنرجيز” و”بي بي” و”إيني”، ستولد في المتوسط حوالي 15% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من مصادر منخفضة الكربون في عام 2030، و20% إلى 25% بحلول عام 2035.
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وتتوقع وكالة“فيتش” أنه بحلول عام 2035، ستحقق شركتا“بي بي” و”إيني” نحو ربع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من القطاعات منخفضة الكربون، في حين تظل أرباح“شل” و”توتال” أقل قليلًا من 20% بالنسبة لهذه الأنشطة المستدامة.
واختتمت وكالة التصنيف الائتماني، أن مقاييس الائتمان ستظل قوية للشركات الأربع، مشيرة أنها قد تقوم بإعادة تقييم التصنيفات اعتمادًا على تطور تحول الطاقة ووجهة نظرها بشأن قدرة الوفاء بالديون للأعمال غير النفطية.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842594
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