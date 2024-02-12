رئيس بنك أوف أمريكا: اقتصاد الإمارات ديناميكي ومرن وتوقعات بنمو جيد للاقتصاد العالمي في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس الدولي لبنك أوف أمريكا برنارد منساه، مرونة وديناميكية اقتصاد دولة الإمارات ونموه القوي رغم التحديات العالمية.
وحول توقعاته لنمو معدلات الاقتصاد العالمي قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” على هامش فعاليات قمة الحكومات في دبي:” إن هناك حالة من القلق حيال أفاق نمو الاقتصاد العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية الراهنة، لكن بشكل عام أنا متفائل بأننا سنشهد نمواً جيداً في 2024′′.
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وأضاف” أعتقد أن هناك الكثير من الاهتمام بالاستثمار والمشاركة في التكنولوجيا الجديدة على المستوى العالمي”.
ورفع صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في العام 2024 و3.2 في المائة في العام 2025 بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842592
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