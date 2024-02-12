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رئيس بنك أوف أمريكا: اقتصاد الإمارات ديناميكي ومرن وتوقعات بنمو جيد للاقتصاد العالمي في 2024

2/12/2024 2:25:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الرئيس الدولي لبنك أوف أمريكا برنارد منساه، مرونة وديناميكية اقتصاد دولة الإمارات ونموه القوي رغم التحديات العالمية.

وحول توقعاته لنمو معدلات الاقتصاد العالمي قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” على هامش فعاليات قمة الحكومات في دبي:” إن هناك حالة من القلق حيال أفاق نمو الاقتصاد العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية الراهنة، لكن بشكل عام أنا متفائل بأننا سنشهد نمواً جيداً في 2024′′.

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وأضاف” أعتقد أن هناك الكثير من الاهتمام بالاستثمار والمشاركة في التكنولوجيا الجديدة على المستوى العالمي”.

ورفع صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في العام 2024 و3.2 في المائة في العام 2025 بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107842592

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