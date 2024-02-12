الشركات المصرية المصدرة تسعى لاستعادة السوق السودانى

بدأت شركات سودانية مفاوضات جديدة مع الشركات المصرية لاستئناف التصدير للخرطوم، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب تصاعد الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى.

لكن الشركات المصرية اشترطت دفع 100% من قيمة البضائع مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال سيارات سودانية لشحن البضائع من مصر لإخلاء مسؤوليتها بالتزامن مع عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد.

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وتقع دولة السودان شمال إفريقيا، وتشترك معها بالحدود البرية دول ( تشاد، وكينيا، وإثيوبيا، وليبيا، وأوغندا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، ودولة أريتريا تشترك معها بحدود برية وبحرية.

قال طلعت الشاعر، رئيس جمعية منتجى الألومنيوم بميت غمر، إن عودة التصدير للسودان سينعش صادرات الشركات المصرية المنتجة للألومنيوم بالمدينة، وذلك لتصدير نحو 65 % من إنتاج أوانى الألومنيوم إلى الخرطوم والمناطق الحدودية.

أضاف لـ“البورصة” أن المصانع اشترطت على الجانب السودانى تحمل مسؤلية البضائع من بداية شحنها حتى وصولها للخرطوم بالإضافة إلى دفع قيمة البضاعة وتنتظر الشركات المصرية موافقة الجانب السودانى للبدء فى تصنيع الكميات المطلوبة.

ذكر أن عدد مصانع ميت غمر التى تصدر للسودان تقدر بحوالى 300 مصنع، من إجمالى 800 مصنع وورشة مخصصة لإنتاج الأدوات المنزلية والأنتيكات من الألومنيوم بالمدينة وجميعها تتأهب لاستقبال أى طلبات جديدة.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر بدأت تتوسع فى استيراد اللحوم السودانية خلال الفترة الماضية وبالتحديد اللحوم المبردة، وذلك بعد توقف استمر عدة شهور بسبب تصاعد الاشتباكات بين أطراف الصراع.

وأضاف لـ”البورصة”، أن عودة اللحوم السودانية إلى السوق المصرى سيحدث توازنا بشكل قوى فى أسعار اللحوم، وذلك بعد الزيادات المتتالية فى أسعار اللحوم الحية.

قال أحمد شيحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المفاوضات الجارية بين الشركات المصرية والسودانية لاستئناف حركة التبادل التجارى هى اجتهادات فردية وليست مؤشر على عودة حركة الاستيراد والتصدير إلى طبيعتها.

أضاف لـ“البورصة” إن عملية التبادل التجارى مازالت تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الصراعات الداخلية فى السودان.. لكن من المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام الجارى تحسنا كبيرًا فى التبادلات مقارنة بالربع الأخير من العام الجارى.

قال المهندس على عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إن هناك ضبابية شديدة فى المشهد السوادنى حاليًا على كافة الأصعدة التجارية والبنكية بسبب عدم استقرار الأوضاع فى الخرطوم.

أضاف عبد القادر لـ“البورصة” أن السوادن تعيش حاليًا حالة حرب، ما يصعب معها التنبؤ بعودة التبادل التجارى بين البلدين إلى سابق ما كانت عليه قبل الحرب، داعيا المصدرين المصريين إلى توخى الحذر الشديد حال رغبتهم فى التصدير خلال الفترة المقبلة.

أوضح عبد القادر أن الشحنات التجارية للسودان حاليًا معرضة بدرجة كبيرة لعميات السطو المسلح إضافة لعدم ضمان وصول التحويلات البنكية بين البلدين فضلا عن عدم توفير الحماية التأمينية للبضائع المصدرة.

قال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن نجاح المفاوضات المرتبطة بعودة حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان إلى سابق عهدها قبل الحرب، مرهون بتوفير تأمين للشحنات المستوردة والمصدرة.

أضاف مجيد أن سير المفاوضات فى اتجاه إيجابى يسهم فى تحقيق نتائج مبشرة لعودة التبادل التجارى والصناعى المأمول بين الدولتين خاصة أن السودان تعد من أهم دول الجوار لمصر تجاريا.

تابع :” كل قطاعات المجلس التصديرى للكيماويات لها فرص تصديرية حاليا فى دولة السودان“.

كتبت .. فاطمة أسامة