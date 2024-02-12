رئيس رواندا: أفريقيا تحتاج للتصنيع لاستثمار مواردها الطبيعية وتحقيق الاستقلالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس رواندا بول كاغامي، أن دول قارة أفريقيا لا تزال تعاني من الهيمنة والسيطرة الخارجية، لأنها لم تركز جهودها على بناء قدرات ومقومات التصنيع التي تمكنها من استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة وتحقيق الاستقلالية، بالرغم من امتلاكها موارد اقتصادية تؤهلها لتكون بمواقع متقدمة على الخارطة العالمية، إلا أنها لا تزال تخضع للتدخلات الخارجية من الأطراف الأقوى في العالم.
وقال كاغامي – خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – إن دول أفريقيا يجب أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة لتتمكن من احتلال موقع بارز في مراكز ثقل القرار العالمي.
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واعتبر كاغامي أن من المشكلات التي تواجه قارة أفريقيا أن أقطاب القوى العالمية لا يدركون أهميتها كقوة بشرية واقتصادية مستقلة وقادرة على أن تحدث فرقًا في كل المجالات والأصعدة التي تصب في المصلحة العالمية المشتركة.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842590
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