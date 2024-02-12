رئيس رواندا: أفريقيا تحتاج للتصنيع لاستثمار مواردها الطبيعية وتحقيق الاستقلالية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس رواندا بول كاغامي، أن دول قارة أفريقيا لا تزال تعاني من الهيمنة والسيطرة الخارجية، لأنها لم تركز جهودها على بناء قدرات ومقومات التصنيع التي تمكنها من استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة وتحقيق الاستقلالية، بالرغم من امتلاكها موارد اقتصادية تؤهلها لتكون بمواقع متقدمة على الخارطة العالمية، إلا أنها لا تزال تخضع للتدخلات الخارجية من الأطراف الأقوى في العالم.

وقال كاغامي – خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – إن دول أفريقيا يجب أن توحد صوتها وتعمل ككتلة واحدة ذات مصالح مشتركة لتتمكن من احتلال موقع بارز في مراكز ثقل القرار العالمي.

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واعتبر كاغامي أن من المشكلات التي تواجه قارة أفريقيا أن أقطاب القوى العالمية لا يدركون أهميتها كقوة بشرية واقتصادية مستقلة وقادرة على أن تحدث فرقًا في كل المجالات والأصعدة التي تصب في المصلحة العالمية المشتركة.

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