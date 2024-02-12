انخفاض معدل التضخم في أوكرانيا في يناير 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية بأن معدل التضخم لشهر يناير 2024 انخفض ليصل إلى 4.7 في المئة من 5.1 في المئة في كل من نوفمبر وديسمبر السابقين.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن التضخم تباطأ على أساس شهري إلى 0.4 في المئة في يناير مقارنة بـ0.7 في المئة في ديسمبر و0.5 في المئة في نوفمبر.
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وشهدت أسعار المستهلك لشهر يناير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1 في المئة. وكان الارتفاع الأبرز في أسعار الخضروات، حيث ارتفعت بنسبة 16.8 في المئة، كما ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم والألبان ومنتجات الألبان والزيوت والأسماك والمنتجات السمكية والمعكرونة بنسب تراوحت بين 4.5 في المئة إلى 0.7 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، شهدت أسعار البيض انخفاضًا بنسبة 8.4 في المئة، مع انخفاض أيضًا في أسعار اللحم والسكر ومنتجات الحبوب المصنعة وزيت عباد الشمس والدواجن وشحم الخنزير والأرز، حيث تراوحت بين 3.6 إلى 0.6 في المئة.
وشهدت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً كبيراً بنسبة 5.5 في المئة، مع انخفاض أسعار الملابس بنسبة 5.6 في المئة والأحذية بنسبة 5.5 في المئة، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 1.3 في المئة، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.5 في المئة والمنتجات الصيدلانية بنسبة 1.3 في المئة.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107842589
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