انخفاض معدل التضخم في أوكرانيا في يناير 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية بأن معدل التضخم لشهر يناير 2024 انخفض ليصل إلى 4.7 في المئة من 5.1 في المئة في كل من نوفمبر وديسمبر السابقين.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن التضخم تباطأ على أساس شهري إلى 0.4 في المئة في يناير مقارنة بـ0.7 في المئة في ديسمبر و0.5 في المئة في نوفمبر.

موضوعاتلماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى الكونية الجديدة؟ رئيس رواندا: أفريقيا تحتاج للتصنيع لاستثمار مواردها الطبيعية وتحقيق الاستقلالية رئيس بنك أوف أمريكا: اقتصاد الإمارات ديناميكي ومرن وتوقعات بنمو جيد للاقتصاد العالمي في 2024

وشهدت أسعار المستهلك لشهر يناير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1 في المئة. وكان الارتفاع الأبرز في أسعار الخضروات، حيث ارتفعت بنسبة 16.8 في المئة، كما ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم والألبان ومنتجات الألبان والزيوت والأسماك والمنتجات السمكية والمعكرونة بنسب تراوحت بين 4.5 في المئة إلى 0.7 في المئة.

وعلى العكس من ذلك، شهدت أسعار البيض انخفاضًا بنسبة 8.4 في المئة، مع انخفاض أيضًا في أسعار اللحم والسكر ومنتجات الحبوب المصنعة وزيت عباد الشمس والدواجن وشحم الخنزير والأرز، حيث تراوحت بين 3.6 إلى 0.6 في المئة.

وشهدت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً كبيراً بنسبة 5.5 في المئة، مع انخفاض أسعار الملابس بنسبة 5.6 في المئة والأحذية بنسبة 5.5 في المئة، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 1.3 في المئة، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية بنسبة 1.5 في المئة والمنتجات الصيدلانية بنسبة 1.3 في المئة.

المصدر: