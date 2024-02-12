لماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى الكونية الجديدة؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إجمالي التوظيف في القطاع غير الزراعي داخل أمريكا بمقدار 353 ألف وظيفة
شرعت البنوك المركزية في اتباع سياسة نقدية تقشفية لكبح التضخم .
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وتعتبر المخاوف بشأن النظام المالي، من أسواق السندات إلى العقارات التجارية إلى صحة البنوك، حاضرة على الدوام.
كما سيتوجه نحو 4 مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع هذا العام، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العالم يحترق، في ظل الصراعات الناشبة في أوكرانيا إلى إسرائيل إلى البحر الأحمر، ولا تبدو الحروب الأخرى، وخصوصا في تايوان، بعيدة المنال.
ولا عجب إذن، أن يتحدث المحللون عن“الأزمات المتعددة” و”الفوضى العالمية الجديدة”، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي هذه المخاوف بابتسامة أمل في الوقت الحالي على الأقل.
في بداية 2023، توقع جميع الاقتصاديين تقريبًا أن الركود العالمي سيحدث في ذلك العام، وبدلاً من ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3%، كما تشير العلامات المبكرة إلى أن استمرار التقدم بنفس المعدل هذا العام.
وتشير البيانات الصادرة عن بنك“جولدمان ساكس” إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال نشطًا كما كان في 2019.
ويجد مقياس الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي الذي تنتجه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نادي يضم في الغالب الدول الغنية، نتائج مماثلة. في البرازيل.. أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات مشجعة
ويشير مقياس النشاط العالمي الناتج عن الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات (ما يسمى ببيانات مؤشر مديري المشتريات) إلى نمو قوي في جميع أنحاء العالم.
في الوقت نفسه، أصبحت أسواق العمل أقوى، ولا يزال معدل البطالة في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل من 5% بشكل مريح.
وبلغت حصة الأشخاص في سن العمل الذين يشغلون وظائف بالفعل، وهو مقياس أفضل لقوة سوق العمل، أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما تعمل أسواق العمل الصحية على تعزيز الموارد المالية للأسرة، التي تضررت من التضخم.
وانكمش الدخل الحقيقي المتاح للأسر في جميع أنحاء مجموعة السبع بنسبة 4% خلال 2022، لكنه ينمو الآن مرة أخرى.
صحيح أن أداء بعض الدول كان أقل جودة، ولا تزال أرقام النمو الصينية مخيبة للآمال، كما يشعر بعض القادمين من أوروبا بالقلق.
وربما تكون ألمانيا، التي تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة في صناعة السيارات الشهيرة من جانب صادرات السيارات الكهربائية الصينية، في حالة من الركود، لكن هناك أيضًا عروضا أقوى.
وفي يناير، ارتفع إجمالي التوظيف في القطاع غير الزراعي في أمريكا بمقدار 353 ألف وظيفة ، وهو رقم هائل، متجاوزاً كل التوقعات تقريباً. حتى الآن لا يبدو أن ثمة كثير من الأدلة على أن مواجهات البحر الأحمر تعرقل الاقتصاد
وفي البرازيل، الدولة التي واجهت أعوامًا من النمو الضعيف، كانت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات مشجعة.
وحتى الآن لا يبدو أن ثمة كثير من الأدلة على أن المشاكل في البحر الأحمر تعرقل الاقتصاد، إذ تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الشركات المصنعة تواجه أوقات تسليم أطول.
يتوافق هذا مع إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من طول الرحلة بين شنغهاي وروتردام إلى 14 ألف ميل، من 11 ألف ميل.
ومع ذلك، فإن تكاليف الشحن في جميع الاقتصادات تقريبًا تمثل جزءًا صغيرًا من السعر الإجمالي للسلعة.
وحتى أكثر الخبراء تشاؤماً يتوقعون حدوث قفزة في التضخم، بسبب اضطراب البحر الأحمر، وهو ما لا يزيد كثيراً عن مجرد خطأ تقريبي.
لماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى العالمية الجديدة؟
لقد نجحت أسعار الفائدة المرتفعة في خفض التضخم من الذروة التي تجاوزت 10% في مختلف أنحاء العالم الغني إلى نحو 6%، وهذا لا يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للأسر فحسب، بل إنه يرفع أيضًا من معنوياتهم.
وفي الواقع، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في 2022، ارتفعت ثقة المستهلكين في العالم الغني بشكل حاد.
وجرى تخفيف تكاليف الاقتراض المرتفعة بسبب حقيقة مفادها أن الكثير من ديون الأسر والشركات تعتمد على أسعار فائدة ثابتة.
وثمة أيضاً احتمال أكثر إثارة للاهتمام، فبعد العديد من التطورات العالمية الصادمة، لم يعد العالم يهتم بالفوضى بقدر ما كان عليه من قبل.
ويتفق هذا مع الأدلة الأكاديمية، بما في ذلك ورقة بحثية حديثة أجراها باحثان في بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشير إلى أن التأثير الناتج عن ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي يتلاشى بعد بضعة أشهر.
ويظل جميع الاقتصاديين الجيدين يقظين، وربما يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير متأخر على النمو.
ومن الممكن أن يؤدي التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية أو في البحر الأحمر إلى إثارة جولة أخرى من الصدمات لإمدادات الطاقة، مما يؤدي إلى التضخم.
وجة كل الرهانات متوقفة إذا قرر الرئيس الصيني شي جين بينغ التحرك نحو تايوان.
ومع ذلك، على الجانب الآخر، فإن انخفاض التضخم والزيادة المحتملة في الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تؤدي إلى تسارع الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الاقتصاد العالمي أثبت بالفعل مرونته رغم الأزمات المتعددة.
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