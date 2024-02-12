لماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى الكونية الجديدة؟





شرعت البنوك المركزية في اتباع سياسة نقدية تقشفية لكبح التضخم .

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وتعتبر المخاوف بشأن النظام المالي، من أسواق السندات إلى العقارات التجارية إلى صحة البنوك، حاضرة على الدوام.

كما سيتوجه نحو 4 مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع هذا العام، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العالم يحترق، في ظل الصراعات الناشبة في أوكرانيا إلى إسرائيل إلى البحر الأحمر، ولا تبدو الحروب الأخرى، وخصوصا في تايوان، بعيدة المنال.

ولا عجب إذن، أن يتحدث المحللون عن“الأزمات المتعددة” و”الفوضى العالمية الجديدة”، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي هذه المخاوف بابتسامة أمل في الوقت الحالي على الأقل.

في بداية 2023، توقع جميع الاقتصاديين تقريبًا أن الركود العالمي سيحدث في ذلك العام، وبدلاً من ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3%، كما تشير العلامات المبكرة إلى أن استمرار التقدم بنفس المعدل هذا العام.

وتشير البيانات الصادرة عن بنك“جولدمان ساكس” إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال نشطًا كما كان في 2019.

ويجد مقياس الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي الذي تنتجه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نادي يضم في الغالب الدول الغنية، نتائج مماثلة.

ويشير مقياس النشاط العالمي الناتج عن الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات (ما يسمى ببيانات مؤشر مديري المشتريات) إلى نمو قوي في جميع أنحاء العالم.

في الوقت نفسه، أصبحت أسواق العمل أقوى، ولا يزال معدل البطالة في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل من 5% بشكل مريح.

وبلغت حصة الأشخاص في سن العمل الذين يشغلون وظائف بالفعل، وهو مقياس أفضل لقوة سوق العمل، أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما تعمل أسواق العمل الصحية على تعزيز الموارد المالية للأسرة، التي تضررت من التضخم.

وانكمش الدخل الحقيقي المتاح للأسر في جميع أنحاء مجموعة السبع بنسبة 4% خلال 2022، لكنه ينمو الآن مرة أخرى.

صحيح أن أداء بعض الدول كان أقل جودة، ولا تزال أرقام النمو الصينية مخيبة للآمال، كما يشعر بعض القادمين من أوروبا بالقلق.

وربما تكون ألمانيا، التي تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة في صناعة السيارات الشهيرة من جانب صادرات السيارات الكهربائية الصينية، في حالة من الركود، لكن هناك أيضًا عروضا أقوى.

وفي يناير، ارتفع إجمالي التوظيف في القطاع غير الزراعي في أمريكا بمقدار 353 ألف وظيفة ، وهو رقم هائل، متجاوزاً كل التوقعات تقريباً.

وفي البرازيل، الدولة التي واجهت أعوامًا من النمو الضعيف، كانت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات مشجعة.

وحتى الآن لا يبدو أن ثمة كثير من الأدلة على أن المشاكل في البحر الأحمر تعرقل الاقتصاد، إذ تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الشركات المصنعة تواجه أوقات تسليم أطول.

يتوافق هذا مع إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من طول الرحلة بين شنغهاي وروتردام إلى 14 ألف ميل، من 11 ألف ميل.

ومع ذلك، فإن تكاليف الشحن في جميع الاقتصادات تقريبًا تمثل جزءًا صغيرًا من السعر الإجمالي للسلعة.

وحتى أكثر الخبراء تشاؤماً يتوقعون حدوث قفزة في التضخم، بسبب اضطراب البحر الأحمر، وهو ما لا يزيد كثيراً عن مجرد خطأ تقريبي.

لماذا يتغافل الاقتصاد العالمي عن الفوضى العالمية الجديدة؟

لقد نجحت أسعار الفائدة المرتفعة في خفض التضخم من الذروة التي تجاوزت 10% في مختلف أنحاء العالم الغني إلى نحو 6%، وهذا لا يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للأسر فحسب، بل إنه يرفع أيضًا من معنوياتهم.

وفي الواقع، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في 2022، ارتفعت ثقة المستهلكين في العالم الغني بشكل حاد.

وجرى تخفيف تكاليف الاقتراض المرتفعة بسبب حقيقة مفادها أن الكثير من ديون الأسر والشركات تعتمد على أسعار فائدة ثابتة.

وثمة أيضاً احتمال أكثر إثارة للاهتمام، فبعد العديد من التطورات العالمية الصادمة، لم يعد العالم يهتم بالفوضى بقدر ما كان عليه من قبل.

ويتفق هذا مع الأدلة الأكاديمية، بما في ذلك ورقة بحثية حديثة أجراها باحثان في بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تشير إلى أن التأثير الناتج عن ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي يتلاشى بعد بضعة أشهر.

ويظل جميع الاقتصاديين الجيدين يقظين، وربما يكون لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير متأخر على النمو.

ومن الممكن أن يؤدي التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية أو في البحر الأحمر إلى إثارة جولة أخرى من الصدمات لإمدادات الطاقة، مما يؤدي إلى التضخم.

وجة كل الرهانات متوقفة إذا قرر الرئيس الصيني شي جين بينغ التحرك نحو تايوان.

ومع ذلك، على الجانب الآخر، فإن انخفاض التضخم والزيادة المحتملة في الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تؤدي إلى تسارع الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الاقتصاد العالمي أثبت بالفعل مرونته رغم الأزمات المتعددة.