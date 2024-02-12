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بوصلة المستثمرين تتجه إلى ((المناطق الحرة)) لتنفيذ التوسعات المستهدفة

2/12/2024 2:25:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الشركات المصرية المصدرة تسعى لاستعادة السوق السودانى رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع ممثل الصحة العالمية بمصر صندوق إعانات الطوارئ: 2.2 مليار جنيه دعمًا لـ423.6 ألف عامل حتى يناير 2024 أبو العينين: شركات تركية تتطلع لإقامة مشروعات تصديرية فى مصر بدأت أنظار المستثمرين مع بداية العام الجارى تتجه إلى المناطق الحرة العامة والخاصة لإقامة مشروعاتهم للاستفادة من سهولة الإجراءات الإدارية والحوافز التى توفرها تلك المناطق للشركات. ويأتى ذلك بالتزامن مع رغبة الحكومة فى إنشاء مناطق حرة عامة بـ 11 مدينة جديدة بمساحات تبلغ 150 فدانًا لكل منطقة، للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة خاصة للمشروعات الصناعية التى تقوم بتصدير منتجاتها للخارج. ويعمل فى مصر 9 مناطق حرة عامة تضم 1095 مشروعًا بحجم استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما بلغت أعداد المناطق الحرة الخاصة 204 مناطق، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2022. قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية تتلقى طلبات استثمارية من مستثمرين أغلبها تتضمن إنشاء مشروعات صناعية فى المناطق الحرة العامة والخاصة فى ظل التحديات التى يشهدها السوق المحلى والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على بيئة الاستثمار من عدم توافر مستلزمات إنتاج، وصعوبة توفير عملة أجنبية للمستوردين. أوضح أن المناطق الحرة تعتبر البديل الأمثل الذى يستقبل الاستثمارات المحلية والأجنبية بدلًا من ضخها فى أى دولة أخرى غير مصر، خاصة للشركات الراغبة فى إقامة مشروعات خاصة بالتصدير. أضاف لـ((البورصة))، أن الحوافز التى توفرها المناطق للمستثمرين تعد عامل الجذب الأول، ولعل أبرزها عدم الخضوع للتشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد، وإعفاء المكونات المحلية من الرسوم، بالإضافة إلى منح العاملين تصاريح إقامة بناءً على فكرة المشروع. عارف: الإعفاءات الجمركية والضريبية أبرز مغريات المناطق الحرة وقال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن شركته تدرس إنشاء مشروع صناعى بإحدى المناطق الحرة الجديدة وستوجه أغلب إنتاجها للتصدير. أوضح أن أغلب المستثمرين طالبت مؤخرًا بالتوسع فى إنشاء مناطق حرة لكى تستقبل الطلبات التى تتلقاها الجمعيات من مستثمرين محليين وأجانب يرغبون فى إنشاء مشروعات صناعية بالمناطق الحرة. أضاف لـ((البورصة))، أن أهم ما يميز المناطق الحرة هو أنها لا تتبع لنظام البيروقراطية وتتمتع بمزايا وإعفاءات تجذب استثمارات الأجنبية بخلاف المناطق الاقتصادية التى أصبحت مؤخرًا بيئة غير آمنة للمستثمر خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها السوق. وقال حمدى أبو العينين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يتقدم أسبوعيًا طلبات من شركة تركية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ترغب فى ضخ استثمارات بالسوق المصرى وتحديدًا فى المناطق الحرة لتوجيه أغلب إنتاجها إلى التصدير. أضاف لـ ((البورصة))، أن الاستثمار فى المناطق الحرة يتمتع بالعديد من الحوافز والمميزات أهمها حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين مع وجود إعفاءات على واردات وصادرات المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية. أوضح، أن السوق المحلى يتمتع أيضًا بوجود عمالة مدربة وبمرتبات متوسطة وملائمة مع الاستفادة من التعداد السكانى، بالإضافة إلى تحسن العلاقات التى تربط بين البلدين. وقال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن المناطق الحرة إحدى أكثر الأماكن التى يتجه لها بوصلة المستثمرين، كما أنها تستقبل أكثر الراغبين فى توجيه إنتاجهم المحلى للتصدير لعدم وجود قواعد استيرادية تعيق عمل المشروع. أضاف لـ ((البورصة))، أن أغلب الشركات الأجنبية العملاقة تفضل الاستثمار فى المناطق الحرة لسهولة الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن قرارات الحكومة الأخيرة بالتوسع فى إنشاء مناطق حرة بالمدن الجديدة يأتى تنفيذًا لأهداف الدولة بجذب استثمارات أجنبية للسوق والتوسع فى عمليات التصدير.

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