لندن تعلن عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن /PNN / أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة الغربية.

ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله إنه "من واجب إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدا لعنف المستعمرين ... في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تتم متابعتها".

ومن بين المستعمرين الأربعة المشمولين بالعقوبات موشيه شارفيت الذي يوصف بأنه "مستعمر متطرف قام بتهديد رعاة فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن ومضايقتهم والاعتداء عليهم".

كما ورد في البيان اسم المستعمر ينون ليفي الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه أيضًا. وهو متهم بقيادة مجموعة من المستعمرين حول بؤرة ميتريم الاستعمارية "استخدم مستعمروها العنف الجسدي ولجأوا إلى تدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية".

وكانت كندا، قد أعلنت في الرابع من شهر شباط الجاري فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متورطين باعتداءات إرهابية في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن كندا ستفرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية.

كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الأول من شهر شباط الجاري، إجراء مماثلا.

ونفذ المستعمرون 186 اعتداء خلال شهر كانون الثاني الماضي، تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق من المزرعة الشرقية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



