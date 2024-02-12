صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود يدشن معرض بيوتي وورلد السعودية 2024

MENAFN - Asdaf News)افتتح صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود اليوم معرض بيوتي وورلد السعودية، وهو أكبر معرض تجاري بمنطقة الشرق الأوسط يهتم في المقام الأول بالصحة والجمال، وذلك في مركز الرياض الدولي. ويقام المعرض وهو الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة برعاية استراتيجية من غرفة الرياض، ورعاية أكاديمية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحضر افتتاح المعرض رئيس مجلس إدارة وأعضاء الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات ورئيسة لحنة مراكز التزيين ونائبة رئيسة لحنة سيدات الاعمال بغرفة الرياض ، وإدارة ميسي فرانكفورت وشركاء التسويق الدوليين. وعقب افتتاح المعرض رسميًا، زار صاحب السمو الملكي عددًا من أجنحة الدول بالمعرض، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية المشاركة في المعرض.

وتستمر أعمال معرض بيوتي وورلد السعودية حتى 13 فبراير، ويفتح الباب أمام الزوار لاستكشاف أسرار خمسة من أسرع القطاعات نموًا في المجال الصناعي، وهي: العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر والأظافر ومستلزمات صالونات التجميل، والعناية الشخصية والنظافة، وسلسلة التوريد والخدمات. يحتل معرض بيوتي وورلد السعودية 4 قاعات بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تضاعف حجمه 4 مرات عن العام المنصرم، ويشارك في المعرض أكثر من 340 عارضًا من حوالي 36 دولة حول العالم. وستلبي الدورة الجديدة من المعرض جميع المتطلبات المُستقبلة خلال معرض بيوتي وورلد السعودية لعام 2024، والذي أبهر الجميع بتحقيقه أكبر نجاحٍ وحضورٍ على مدى تاريخ تلك الفعاليات.

يقدم معرض بيوتي وورلد السعودية لأول مرةٍ خلال هذا العام ميزتين جديدتين للعرض، مصممتين للارتقاء بتجربة الزائر ومنحه نظرة ثاقبة حول أحدث التطورات والخبرات العالمية. ويقدم مؤتمر نكست إن بيوتي بدوره رؤى جديدة واستراتيجيات عمل متقدمة. تستمر أعمال المعرض على مدار أيام العرض الثلاثة، وأثناء عرض بيوتي لايف! سنشهد ثلاثة أيام من العروض التوضيحية والتدريب والفن والعرض الإبداعي لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة الخامسة التي يقام على أراضيها معرض بيوتي وورلد، عقب المعارض السنوية التي أقيمت في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان وبيوتي وورلد غرب اليابان وبيوتي وورلد فوكوكا اليابان). وتنظم بيوتي وورلد السعودية شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية في المملكة العربية السعودية بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت اكزبيشن جي ام بي اتش . لمزيد من المعلومات أو للتسجيل كزائر في معرض بيوتي وورلد السعودية 2024، يرجى زيارة الموقع: