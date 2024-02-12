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المكتبة الوطنية تنظم دورة لموظفي نظيرتها الفلسطينية

2/12/2024 10:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت دائرة المكتبة الوطنية، دورة تدريبية متخصصة لموظفي دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية، بهدف إعدادهم وتأهيلهم على عمليات فهرسة الوثائق وتصنيفها وإيداعها وأرشفتها.


ووفقاً لبيان صحفي صادر عن دائرة المكتبة الوطنية اليوم الاثنين، تأتي الدورة التدريبية لموظفي دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية حديثة النشأة، تنفيذا لمذكرة التعاون وقعها الجانبان بداية العام الحالي.

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