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أطباء بلا حدود: الهجوم البري على رفح سيكون كارثيا

2/12/2024 10:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مدير عام منظمة "أطباء بلا حدود، ميني نيكولاي اليوم الاثنين، من أن "الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح سيكون كارثيا ويجب ألا يستمر".


جاء ذلك وسط تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن استهداف المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا لها للنجاة من القصف العنيف في بقية مناطق القطاع.

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