أطباء بلا حدود: الهجوم البري على رفح سيكون كارثيا

أطباء بلا حدود: الهجوم البري على رفح سيكون كارثيا
التاريخ
2/12/2024 10:09:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مدير عام منظمة "أطباء بلا حدود، ميني نيكولاي اليوم الاثنين، من أن "الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح سيكون كارثيا ويجب ألا يستمر".
جاء ذلك وسط تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن استهداف المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا لها للنجاة من القصف العنيف في بقية مناطق القطاع.
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