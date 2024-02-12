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محافظة نابلس تكرّم قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

2/12/2024 10:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرّم القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الاثنين، قيادة القوة وطاقم طبي المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.


وجاء ذلك في مقر محافظة نابلس، بحضور نائب حركة فتح محمود العالول، ورئيس البلدية سامي الحجاوي، وقائد قوة المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 العقيد الركن رائد الجبور، ومدراء الاجهزة الأمنية الفلسطينية وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لمحافظة نابلس، وممثلين عن الفعاليات الشعبية والوطنية في المحافظة.

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