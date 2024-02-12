القسام تكشف عن عملية نوعية جديدة مساء الاثنين
التاريخ
2/12/2024 10:09:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الإثنين، عن اجهاز مقاتليها على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
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