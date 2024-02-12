مكتوم بن محمد: سعيد بتكريم حنان الكواري وجهودها ستلهم العالم في مجالات الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، الشكر إلى
الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، الفائزة بجائزة أفضل وزيرة في العالم،
لجهودها في تحقيق أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في العمل الصحي الإقليمي والعالمي.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت بتكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، بجائزة أفضل وزيرة في العالم، وذلك لجهودها في تحقيق أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في العمل الصحي الإقليمي والعالمي، نشكر جهودها الحثيثة التي أثمرت عن إنجازات رائدة ستلهم العالم وتثري تجاربه في مجالات الرعاية الصحية".
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