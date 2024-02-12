مكتوم بن محمد: سعيد بتكريم حنان الكواري وجهودها ستلهم العالم في مجالات الرعاية الصحية

وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، الشكر إلى

الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، الفائزة بجائزة أفضل وزيرة في العالم،

لجهودها في تحقيق أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في العمل الصحي الإقليمي والعالمي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت بتكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، بجائزة أفضل وزيرة في العالم، وذلك لجهودها في تحقيق أهداف الصحة الوطنية والمساهمة في العمل الصحي الإقليمي والعالمي، نشكر جهودها الحثيثة التي أثمرت عن إنجازات رائدة ستلهم العالم وتثري تجاربه في مجالات الرعاية الصحية".

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