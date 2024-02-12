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غياب التعمري لاعب الأردن.. الإعلان عن التشكيلة المثالية لكأس آسيا

2/12/2024 10:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيلة المثالية لكأس آسيا إذ شهدت وجود أربعة لاعبين من منتخب قطر المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي فيما غاب موسى التعمري نجم الأردن.

وفازت قطر 3-1 على الأردن بالنهائي في مباراة شهدت تسجيل أكرم عفيف ثلاثة أهداف من ركلات جزاء على ملعب لوسيل.

وفاز عفيف الذي تم اختياره في التشكيلة المثالية بجائزة أفضل لاعب في البطولة بالإضافة لجائزة الهداف برصيد ثمانية أهداف.

واختار الاتحاد الآسيوي لاعبين فقط من الأردن، الذي وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، هما عبدالله نصيب ويزن النعيمات.

وفيما يلي التشكيلة المثالية التي نشرها الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر)

الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن) - علي البليهي (السعودية) - لوكاس منديز (قطر).

وسط الملعب: كانج لي إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريج جودوين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).

خط الهجوم: يزن النعيمات (الأردن) - أيمن حسين (العراق) - أكرم عفيف (قطر).

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