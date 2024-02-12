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أطلق منصة «بنى للمدفوعات».. مكتوم بن محمد: الإمارات مستمرة في دعم البنى التحتية المالية العربية

2/12/2024 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، اليوم، "منصة بنى للمدفوعات" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والتي توفر حلول الدفع الحديثة للمدفوعات وفق أرقى معايير الامتثال الدولية.

وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أن "المنصة ترسّخ
أهمية تعزيز الشمول المالي، ودور نظم الدفع ركيزة أساسية للبنية التحتية للاقتصاد العربي، وتدعم جهود تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية".

وقال سموه إن "دولة الإمارات مستمرة في دعم العمل على توحيد نظم البنى التحتية المالية في العالم العربي لتعزيز التنمية الشاملة فيه وتشكيل مستقبله".

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