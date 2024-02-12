محمد بن راشد: الرحمة لشهدائنا والمجد للإمارات في أداء واجبها بترسيخ السلام عالمياً

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهداء الإمارات الذين يؤدون واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "إكس": "الرحمة لشهداء الإمارات وهم يؤدون واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار أينما كانوا".

وأضاف سموه: "والعز والمجد لدولة الإمارات وهي تؤدي واجباتها في ترسيخ السلام والأمان في المنطقة والعالم من أجل خير البشر".

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