محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري ويشيد بمسيرة عطائه

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري ويشيد بمسيرة عطائه
التاريخ
2/12/2024 10:00:31 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري، وأشاد سموه بمسيرة عطائه في خدمة وطنه وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12022024000110011019ID1107841749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.