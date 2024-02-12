محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري ويشيد بمسيرة عطائه

قدم

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واجب العزاء في الشهيد محمد المنصوري، وأشاد سموه بمسيرة عطائه في خدمة وطنه وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره.

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