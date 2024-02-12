مونديال الشاطئية.. منتخب البرتغال يكمل عقد الواصلين إلى الإمارات 2024

يكتمل غداً وصول المنتخبات المشاركة في النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

يشارك في المونديال 16 منتخباً تتنافس في 4 مجموعات، على ملعب أقيم خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

وسيكون المنتخب البرتغالي (حامل لقب البطولة مرتين) وأحد المرشحين للفوز بكأس هذه النسخة أخر المنتخبات الواصلة إلى دبي استعداداً لانطلاق المنافسات يوم الخميس المقبل.

وينافس المنتخب البرتغالي في المجموعة الرابعة "النارية" رفقة منتخبات البرازيلي والمكسيك وسلطنة عمان.

ويستهل المنتخب البرتغالي مبارياته بمواجهة نظيره المكسيكي يوم الجمعة الموافق 16 فبراير.

وانخرطت المنتخبات التي وصلت بالفعل في التدريبات على ملاعب اتحاد كرة القدم ونادي والممزر، على أن تخصص اللجنة المنظمة تدريباً واحداً لكل منتخب على ملعب البطولة قبل خوض أولى مبارياته.

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