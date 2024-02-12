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هل أساء نجوم كوت ديفوار لمحمد صلاح أثناء احتفالاتهم بلقب أمم إفريقيا؟

2/12/2024 9:18:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه لاعبو منتخب كوت ديفوار، أثناء احتفالاتهم بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم.

وتوج المنتخب الإيفواري باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 أمس الأحد.

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير مقطع الفيديو الذي ظهر فيه سيرج أورييه ونيكولاس بيبي، نجما كوت ديفوار، وفقاً لروسيا اليوم.

فقال البعض إنهما يوجهان رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بالقول: "صلاح أين ميداليتك، أنت لا تمتلك مثلها".

بينما رأى آخرون أن أورييه قال في مقطع الفيديو "ça là" وهي تعني "الوقت المناسب" بالفرنسية، وليس "صلاح".

يذكر أن منتخب مصر ودع البطولة من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في مواجهة غاب عنها صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، وسافر إلى ليفربول بعدها لتلقي العلاج، دون استكمال البطولة.


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