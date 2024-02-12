التعليم والمعرفة تطالب المدارس بالتأكد من سلامة المباني وأعمال الصيانة

أخطرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مسؤولي المدارس بأهمية التأكد من سلامة المباني وتنفيذ كافة متطلبات أعمال الصيانة بسب سوء الأحول الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، وعلى إثرها عُلقت الدراسة حضورياً

اليوم، وتحولت إلى نظام التعلم الافتراضي الذي يسمح بتزويد الطلاب بالدروس والموارد التعليمية عن بعد، وقد هدفت هذه الخطوة إلى ضمان سلامة الطلاب والمعلمين وجميع افراد المجتمع التعليمي في الإمارة، وتعكس التدابير الوقائية والبديلة التي تعزز بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع.

في السياق أكد مسؤولو مدارس تنفيذ أعمال الصيانة التي تشمل فحص سلامة المباني نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه في المداخل والصالات المكشوفة مع التأكد من سلامة توصيلات الامدادات الكهربائية، وبهدف سلامة البنية التحتية للمدرسة تمهيداً لفتحها واستيعابها مجددا لطلابها لتلقي التعلم الحضوري وبكامل طاقتها.



إضافة إلى ذلك أكد مسؤولون في مدارس خاصة جودة التعليم المقدم "أونلاين" عبر المنصات الرقمية والتي أصبحت تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة اكتسبتها المدراس عبر سنوات خصوصاً مع جائحة كورونا والاستفادة من التطور الرقمي الهائل الذي تشهده الدولة، الأمر الذي يجعل الدراسة عن بعد ميسرة ويعتبر حل مثالي في حال توقف الدراسة حضورياً لظروف ما حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين والمجتمع المدرسي.

وأشار مديرو مدارس إلى ان الدراسة عن بعد لا تتوقف طوال العام، حيث يستفيد منها الطلبة الذين يعانون من ظروف صحية تمنعهم من الحضور إلى المدرسة وايضاً الطلبة الموقفون لعدة أيام والمطبقة عليهم لائحة السلوك بالتوقف عن الدراسة حضورياً والانتقال إلى التعلم عن بعد.





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