استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية غداً
التاريخ
2/12/2024 9:18:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء 13 فبراير مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وذلك وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12022024000110011019ID1107841676
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.