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استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية غداً

2/12/2024 9:18:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم استمرار الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية ليوم غد الثلاثاء 13 فبراير مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وذلك وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

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