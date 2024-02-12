سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن محمد المنصوري

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيد الوطن، العقيد محمد مبارك المنصوري، الذي استشهد مع زملائه إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة الباهية بأبوظبي، دعا سموه البارئ عز وجل أن يتغمد الشهيد المنصوري، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

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