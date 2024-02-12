الخارجية المصرية تكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة في سويسرا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع مع السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن والسلطات السويسرية، عن كثب، منذ اللحظات الأولى، قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي.

وأوضحت الوزارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أنه عُثر على جثمانها أول من أمس مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

وذكرت أن سفارة مصر في برن كانت قد تلقت خبر اختفاء الفتاة في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية، مؤكدةً أنها تواصلت فوراً مع الجهات الأمنية السويسرية.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية السويسرية قامت، في إطار التحقيقات في القضية، بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عُثر في النهاية على جثمان الفقيدة، موضحةً أنه تم القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.