نيمار في طريقه للعودة إلى فريق الطفولة..مفاوضات سريعة مع النجم البرازيلي لتحقيق حلمه



أكد رئيس نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، مارسيلو تيكسيرا، رغبته في التعاقد مع نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، ليرتدي القميص الأبيض والأسود مجددا.

ويرتبط نيمار (32 عاما) بعقد مع الهلال لمدة موسمين، حتى عام 2025، وهناك خيار التمديد لعام إضافي، ولكن يبدو أن الطرفين في طريقهما للانفصال بعد نهاية العقد، حسبما ذكر تقرير ديلي ميل البريطانية.

ومن المتوقع أن يفي النجم البرازيلي بوعد العودة إلى فريق طفولته قبل تعليق حذائه.

وقال تيكسيرا أنه بالفعل بدأ التفاوض مع مواطنه البرازيلي نيمار، لإقناعه بالعودة إلى سانتوس في المرحلة المقبلة، ويؤكد أن المحادثات تسير بشكل جيد بينهما.

وأضاف تيكسيرا في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل، وفقاً لروسيا اليوم: المحادثة مع نيمار كانت سريعة جدا، لكن لها تأثير جيد.

وتابع: لكي يعود ويلعب هنا، عليه أن يتعافى أولا بشكل جيد من الإصابة، وسيواصل تجربته في المملكة العربية السعودية ثم يعود إلى هنا".

وذكرت تقارير سابقة أن نادي سانتوس يخطط لإعادة نيمار إلى صفوفه مرة أخرى، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تبعده عن الملاعب وانتهاء تجربته الاحترافية الحالية في الدوري السعودي.

انضم نيمار إلى صفوف نادي الهلال خلال الصيف الماضي، قادما من فريق باريس سان جيرمان، بموجب عقد لمدة عامين، وشارك في 5 مباريات فقط بقميص الفريق السعودي قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تواجده مع منتخب البرازيل.

بدأت مسيرة نيمار في فريق سانتوس عام 2009 عندما كان عمره 17 عاما فقط، وسرعان ما حجز مكانه في تشكيلة الفريق ثم انتقل إلى برشلونة في 2013، ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2017، في إلى صفقة بلغت 222 مليون يورو.





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