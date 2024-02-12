بريطانيا تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة إسرائيليين اليوم، مؤكدةً أنهم هددوا وارتكبوا أعمال عدوان وعنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح إشعار حكومي أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب نظام العقوبات البريطاني لحقوق الإنسان العالمية.
من جانبه، حضّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم، إسرائيل على وقف تحرّكاتها العسكرية الأخيرة في رفح، بعد حملة قصف ليلي دامية في ظل المخاوف من عملية بريّة مقبلة.
وقال كاميرون، للصحافيين، خلال زيارة إلى اسكتلندا: "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع، ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكّر بجديّة قبل القيام بأي تحركات إضافية".
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