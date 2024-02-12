بريطانيا تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين في الضفة الغربية

فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة إسرائيليين اليوم، مؤكدةً أنهم هددوا وارتكبوا أعمال عدوان وعنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح إشعار حكومي أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب نظام العقوبات البريطاني لحقوق الإنسان العالمية.

من جانبه، حضّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم، إسرائيل على وقف تحرّكاتها العسكرية الأخيرة في رفح، بعد حملة قصف ليلي دامية في ظل المخاوف من عملية بريّة مقبلة.

وقال كاميرون، للصحافيين، خلال زيارة إلى اسكتلندا: "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع، ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكّر بجديّة قبل القيام بأي تحركات إضافية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز