حمدان بن محمد: تضحيات شهدائنا ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن

ترحم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الواجب ودعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق.

وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أن

تضحيات الشهداء

ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

وقال سموه في التدوينة: "رحم الله شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الواجب ودعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق..

تضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن".

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