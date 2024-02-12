Monday, 12 February 2024 05:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس الوزراء القطري

2/12/2024 9:18:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مستقبلي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، وذلك لدى وصوله إلى دبي اليوم (الاثنين) في مستهل زيارته التي يترأس خلالها وفد بلاده رفيع المستوى في أعمال القمة التي يشارك فيها أيضاً أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

كما كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

وتجمع القمة العالمية للحكومات 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ولفيف من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

يُذكر أن كلاً من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية، وجمهورية الهند الصديقتين، هم ضيوف شرف النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، في إطار الروابط والشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات بالدول الثلاث، والتي تلقي بدورها من خلال القمة الضوء على تجاربها المتميزة في مجال تطوير العمل الحكومي وأفضل مبادراتها التنموية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107841670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث