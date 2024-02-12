حمدان بن محمد في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس الوزراء القطري

تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مستقبلي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، وذلك لدى وصوله إلى دبي اليوم (الاثنين) في مستهل زيارته التي يترأس خلالها وفد بلاده رفيع المستوى في أعمال القمة التي يشارك فيها أيضاً أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

كما كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

وتجمع القمة العالمية للحكومات 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ولفيف من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.



يُذكر أن كلاً من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية، وجمهورية الهند الصديقتين، هم ضيوف شرف النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، في إطار الروابط والشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات بالدول الثلاث، والتي تلقي بدورها من خلال القمة الضوء على تجاربها المتميزة في مجال تطوير العمل الحكومي وأفضل مبادراتها التنموية.

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