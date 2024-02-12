تنويه صادر عن الحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء"، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول عدة مواضيع أبرزها، إدارة شؤون الحج والعمرة، والزكاة، ورعاية المساجد والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى التطرق للوعظ والإرشاد والتعليم الشرعي.

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