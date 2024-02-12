أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي ‏‏2024‏

(MENAFN
- Asdaf News)
حائل- أصداف نيوز:
اختتمت الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في عامه ال19، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر. واستمرّت الفاعليات مدى 7 أيام في واجهة حائل الترفيهية بمنتزه المغواة.
وتميزت الفاعليات التنوع المميز الذي جمع بين الترفيه والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة،
كما كان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة، ومنها“كبيبة حائل” الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).
كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة“الفود ترك” الذين يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية.
كما تضمنت الفاعليات جلسة تراثية للزوار وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.
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