Monday, 12 February 2024 05:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي ‏‏2024‏

2/12/2024 9:00:09 AM
(MENAFN- Asdaf News)

حائل- أصداف نيوز:

اختتمت الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا ‏الدولي 2024 في عامه ال19، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر. واستمرّت الفاعليات مدى 7 أيام في واجهة حائل ‏الترفيهية بمنتزه المغواة.

وتميزت الفاعليات التنوع المميز الذي جمع بين الترفيه ‏والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة،
كما كان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت ‏عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية ‏المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة، ‏ومنها“كبيبة حائل” الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، ‏وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات ‏التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).
كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة“الفود ترك” الذين ‏يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية.

كما تضمنت الفاعليات جلسة تراثية للزوار ‏وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، ‏والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.‏

MENAFN12022024007116015312ID1107841466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث