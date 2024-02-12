أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي ‏‏2024‏

حائل- أصداف نيوز:

اختتمت الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا ‏الدولي 2024 في عامه ال19، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر. واستمرّت الفاعليات مدى 7 أيام في واجهة حائل ‏الترفيهية بمنتزه المغواة.

وتميزت الفاعليات التنوع المميز الذي جمع بين الترفيه ‏والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة،

كما كان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت ‏عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية ‏المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة، ‏ومنها“كبيبة حائل” الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، ‏وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات ‏التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).

كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة“الفود ترك” الذين ‏يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية.

كما تضمنت الفاعليات جلسة تراثية للزوار ‏وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، ‏والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.‏