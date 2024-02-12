الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان
التاريخ
2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بغارة جوية سيارة بها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان.
وأضاف الجيش في بيان أنه نفذ غارات جوية على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان، كما قصف مبنيين عسكريين وموقعا لحزب الله في بلدتي طير حرفا ومارون الراس جنوبي لبنان.
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